<p><strong>ಲಂಡನ್:</strong> ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದಾಗಿ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ‘ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸುಂಕ ಮುಕ್ತ’ವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪರಮಾಣು ದಾಳಿಯಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಇರಾನ್–ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಂದ, ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಕ್ತ: ವಿಶ್ವನಾಯಕರಿಂದ ಸ್ವಾಗತ.<p>ಶ್ವೇತಭವನದಿಂದ ಭಾನುವಾರ ‘ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್’ಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರಾನ್ ವಿಫಲವಾದರೆ, ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ‘ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ರಕ್ಷಕ’ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಪ್ರದೇಶದ ಆದಾಯದ ಶೇ 20 ರಷ್ಟು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಒತ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.</p>.ಇರಾನ್ ಜತೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ‘ಹೊರ್ಮುಜ್’ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ:ಟ್ರಂಪ್.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದ ಹಳಿತಪ್ಪಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.</p><p>‘ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು (ಒಪ್ಪಂದ) ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇರಾನ್ ಬಳಿ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳೂ ಉಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಗಳು ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಡಲು ಭಾರಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p><em><strong>ಆಧಾರ: ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್</strong></em></p>.ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ದಾಟಿದ ಭಾರತದ ಎರಡು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹಡಗುಗಳು: ಮತ್ತೊಂದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>