<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್</strong>: ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರೆ ಹೊರ್ಮುಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಟೋಲ್ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಧ್ಯಂತರ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ 60 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಟೋಲ್ರಹಿತವಾಗಿ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ತೆರೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಆದರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾತ್ರ ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಇರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದೆ. </p><p>ಇತ್ತ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ಸಭೆ ಶುಕ್ರವಾರ ರದ್ದಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಇರಾನ್ನ ಸಂಧಾನಕಾರರ ತಂಡ ಶನಿವಾರ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ತೆರಳಿದೆ.</p> <p>ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಘೇರ್ ಖಾಲಿಬಾಫ್, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಘ್ಚ, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ತೈಲ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p> <p>ಈ ನಡುವೆ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಮುಚ್ಚುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, 17 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ತೈಲ ತುಂಬಿದ್ದ 55 ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹಡಗುಗಳಿಗೂ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>