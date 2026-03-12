ಟ್ರಂಪ್‌ ವಲಸೆ ನೀತಿ: ಅಮೆರಿಕದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಸಾಧ್ಯತೆ

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್</strong>: ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವೀಸಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತ ವಲಸೆ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಉತ್ತರ ಕೆರೋಲಿನಾದ ಅಲೆಂಡೇಲ್ ಕೌಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದುಳಿದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ವೆಲೆರಿ ಕೇವ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="title">ಜಮೈಕಾ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ನಿಂದ ಬಂದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಉತ್ತಮ ಬೋಧನಾ ಕೌಶಲ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲಸೌಕಾರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>