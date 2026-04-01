ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಟ್ರಂಪ್ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ: ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರಿ

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಅತೀವ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಸರ್ಗಿಯೋ ಗೋರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮಂಗಳವಾರ(ಮಾ.31) ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಸರ್ಗಿಯೋ ಗೋರ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ, ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದು, ಮೊದಲನೇಯದಾಗಿ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಗಿಯೋ ಗೋರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಓವಲ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ ಅವರೊಂದಿಗಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗೋರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಶ್ವೇತಭವನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಚೇರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸರ್ಗಿಯೋ ಗೋರ್ , ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದರು. </p>