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Homenewsworld news

ಇರಾನ್‌ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಬ್‌ ದಾಳಿ: ಟ್ರಂಪ್‌ ಬೆದರಿಕೆ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 13:55 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 13:55 IST
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ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:EXPLAINER: ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೇನು ಲಾಭ? ಇಳಿಯುವುದೇ ತೈಲ ದರ?
EXPLAINER: ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೇನು ಲಾಭ? ಇಳಿಯುವುದೇ ತೈಲ ದರ?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇರಾನ್ ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯ ಎಂದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಇರಾನ್ ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯ ಎಂದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ
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