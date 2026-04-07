ಇಂದು ರಾತ್ರಿಯೇ ಇರಾನ್ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಸರ್ವನಾಶ: ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: 'ಅಮೆರಿಕ ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಇರಾನ್ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಸರ್ವನಾಶವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

'ತಾನು ನೀಡಿರುವ ಗಡುವಿನ ಒಳಗಾಗಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಈ ರಾತ್ರಿಯೇ ಇಡೀ ನಾಗರಿಕತೆಯೇ ಸರ್ವನಾಶವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 

'ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಸರ್ವನಾಶವಾಗಲಿದೆ. ಮತ್ತೆಂದು ಮರಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಇಂದು ರಾತ್ರಿಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 47 ವರ್ಷಗಳ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಸುಲಿಗೆ, ಸಾವಿಗೆ ಕೊನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ಮಹಾನ್ ಜನರನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ' ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಟ್ರುಥ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಕುರಿತು ಟ್ರಂಪ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇರಾನ್ನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಗುರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನೀಡಿದ ಗಡುವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ, ಅಮೆರಿಕದ ಬೆದರಿಕೆ ತಾನು ಜಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ.