ಬೆಂಗಳೂರು: ಇರಾನ್ ಖಮೇನಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದ 8 ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯರ ಜೀವ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಎಂಟೂ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರಂದು ಮರಣದಂಡನೆ ಜಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎನ್ಜಿಒ ಒಂದರ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರಂತೆ.

ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮನವೊಲಿಸಿ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಟ್ರೂತ್ ಸೊಶೀಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, 'ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕಣ್ರಿ, ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರ 8 ಮಹಿಳಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಲು ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 21ರ ಕೊನೆಕ್ಷಣದವರೆಗಿನ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ಅದು ನಿಂತಿತು. ಅವರು ಬದುಕಿಕೊಂಡರು. ನಾಲ್ವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಶಿಕ್ಷೆ ಬಳಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಡಿಎನ್ಎ ವೆಬ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಡಿಕಾರಿರುವ ಇರಾನ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ, 'ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹರಡಿದ್ದಾರೆ. ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದರೆ ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬಹುದು' ಎಂದು ಮಿಜಾನ್ ಎಂಬ ಆನ್ಲೈನ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದೇ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಇರಾನ್ನ ಖಮೇನಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.