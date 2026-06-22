ಸೋಮವಾರ, 22 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsworld news

ಅತ್ತ ಮಾತುಕತೆ ಇತ್ತ ಬೆದರಿಕೆ

ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ ದಾಳಿ: ಇರಾನ್‌ಗೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 0:10 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 0:10 IST
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IranwarDonald Trump

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