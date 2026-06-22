ಅತ್ತ ಮಾತುಕತೆ ಇತ್ತ ಬೆದರಿಕೆ

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ :</strong> ಲೆಬನಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಬಂಡುಕೋರರ ಹಾವಳಿಗೆ ತಡೆ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಿಯೋಗವು<br>ಭಾನುವಾರ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರು ವುದು ಮಾತುಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>‘ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಜಾರಿಗೊಂಡರೂ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಬಂಡುಕೋರರ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದು ಅಮೆರಿಕ- ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭ: </strong>ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಕತೆ ಭಾನುವಾರ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೇಳಿದೆ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. </p><p>‘ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಸ್ತಾವಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಂತವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಒಟ್ಟು ಒಪ್ಪಂದವೇ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಘೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ನಿಯೋಗ: </strong>ಜ್ಯೂರಿಚ್ (ಪಿಟಿಐ): ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್, ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಾಖಿರ್ ಖಾಲೀಬಾಫ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಪ್, ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸೀಂ ಮುನೀರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮುಖಂಡರು ಭಾನುವಾರ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಅಮೆರಿಕದ ನಿಯೋಗದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಜೆ.ಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಪತ್ರಿನಿಧಿಗಳ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಖಾಲೀಬಾಫ್ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಲಿದೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವಿಶೇಷ ರಾಯಭಾರಿ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್, ಶ್ವೇತಭವನದ ಸಲಹೆಗಾರ ಜಾರೆಡ್ ಕಶ್ನರ್, ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಘ್ಚಿ, ಇರಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಲಿ ಬಘೇರಿ ಕಣಿ, ಗವರ್ನರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ನಸೀರ್ ಹೆಮ್ಮತಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.</p><p>ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದಾಗಿ ಜೆ.ಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಮತ್ತೆ ಸುಂಕ ಹೇರಿಕೆ ಬೆದರಿಕೆ</strong> </p><p>ಟೈರ್/ಲೆಬನಾನ್ (ಎಪಿ): ‘ಇರಾನ್ ಜತೆಗೆ 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾತುಕತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಜಲಮಾರ್ಗ ದಲ್ಲಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಟೋಲ್ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹ ವಾಗುವ ಹಣವನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಿದವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಒಪ್ಪಂದವು 60 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಟೋಲ್-ಮುಕ್ತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.</p> .<p><strong>ಹೊರ್ಮುಜ್ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು</strong></p><p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆ ಗೊಳಿಸುವ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಜೂನ್ 18ರಂದು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದವು. ಖಾತರಿದಾರನಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೂಡ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಮುಂದಿನ 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾತುಕತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ತೆರೆಯುವ ವಿಚಾರವೇ ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>