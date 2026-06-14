ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsworld news

ಇರಾನ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರ ಹೊರ್ಮುಜ್‌ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 3:23 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 3:23 IST
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ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆಗಿನ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ಸಹಿ ಹಾಕಲ್ಲ: ಇರಾನ್
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