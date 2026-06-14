ಇರಾನ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರ ಹೊರ್ಮುಜ್‌ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್</strong>: ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಒಪ್ಪಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಒಪ್ಪಂದದ ಕರಡು ಪ್ರತಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರವೇ) ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರಂಪ್.</p><p>ತಮ್ಮದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ʼಟ್ರುತ್ʼ ಸೋಶಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ, ಹೊರ್ಮುಜ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿ: ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್.ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆಗಿನ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ಸಹಿ ಹಾಕಲ್ಲ: ಇರಾನ್.<p><strong>ʼಒಬಾಮ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧʼ</strong></p><p>ಸದ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಒಪ್ಪಂದವು ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ 2015ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ʼಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಂಟಿ ಸಮಗ್ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ (ಜೆಸಿಪಿಒಎ) ಒಪ್ಪಂದವು ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಬಳಕೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸಲೀಸಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಒಪ್ಪಂದವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನುಮುಂದೆ, ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಬಳಕೆ, ಖರೀದಿ, ಮಾರಾಟ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವುದೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲʼ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಫೆಬ್ರುವರಿ 28ರಂದು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೂ ಆಗಿದೆ.</p><p>ಜಾಗತಿಕ ಸಮುದಾಯದ ಒತ್ತಡದ ಮೇರೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದೆ.</p><p>ʼಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಡಲಿದೆʼ ಎಂದು ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಇರಾನ್, ʼಅಮೆರಿಕವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ನಿಲುವು ಬದಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಭಾನುವಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕರಡಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲʼ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>