ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದೆ: ಟ್ರಂಪ್

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್</strong>: ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಕುರಿತ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ನಾವು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಅಂತ್ಯ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಫಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಸೊಸೆ ಲಾರಾ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಆತುರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೆ ಉತ್ತಮ ಒಪ್ಪಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಖಚಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೊ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಂತ್ಯ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇರಾನ್ನವರು ಉತ್ತಮ ಸಂಧಾನಕಾರರು ಎಂದ ಟ್ರಂಪ್, ಇರಾನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೋತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇರಾನಿಗರು ಈಗ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಖರೀದಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಗಮನಾರ್ಹ ಹಿಡಿತ ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರ ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಶುಕ್ರವಾರ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಸಂಪುಟದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಯುದ್ಧ ಕುರಿತಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿಲ್ಲ.</p>