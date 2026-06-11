ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಂದೇ ದೊಡ್ಡ ದಾಳಿ, ವೆನೆಜುವೆಲಾ ರೀತಿ ತೈಲಾಗಾರ ವಶಕ್ಕೆ: ಟ್ರಂಪ್

<p>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಗುಡುಗಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ವೆನೆಜುವೆಲಾ ರೀತಿಯೇ ಇರಾನ್ನ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸುವುದಾಗಿ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಟ್ರುತ್ ಸೋಶಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ‘ನೌಕಾ ಪಡೆ, ವಾಯು ಪಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾಶವಾಗಿರುವ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬುಧವಾರವೂ ಟ್ರಂಪ್ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.</p><p>ಇರಾನ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೂಲವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಶೇ 90ರಷ್ಟು ದೇಶದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ರಫ್ತಾಗುವ ಖರ್ಗ್ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಅಮರಿಕ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಖರ್ಗ್ ದ್ವೀಪ ಮತ್ತು ಇತರ ತೈಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅವುಗಳ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ವೆನೆಜುವೆಲ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಣದಂತೆಯೇ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>