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Homenewsworld news

ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯ; ವಾರಾಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ: ಟ್ರಂಪ್

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 12 ಜೂನ್ 2026, 2:22 IST
Last Updated : 12 ಜೂನ್ 2026, 2:22 IST
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