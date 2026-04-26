ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಇರಾನ್ ಬಯಸಿದರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಅವರು(ಇರಾನ್) ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕದ ದೂರವಾಣಿ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ'ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಫಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ನ "ದಿ ಸಂಡೇ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್" ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ಶನಿವಾರ ತಮ್ಮ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾದ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಮತ್ತು ಜೇರೆಡ್ ಕುಶ್ನರ್ ಅವರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ಮೇಲೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮೂಡಿದೆ.

ಇತ್ತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಘ್ಚಿ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ತೊರೆದಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅರಾಘ್ಚಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಬಂದರುಗಳ ಮೇಲೆ ದಿಗ್ಬಂಧನ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ದೇಶ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕವು ಮೊದಲು ದಿಗ್ಬಂಧನ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು . ಆಗ ಮಾತ್ರ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇರಾನ್ನ ಐಎಸ್ಎನ್ಎ ಮತ್ತು ತಸ್ನಿಮ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.