ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ವಿಫಲವಾದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಅಪ್ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಶನಿವಾರ(ಏ 11) ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ನಿಯೋಗಗಳು ಸಭೆ ಸೇರಲಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಮಾತುಕತೆಗಳು ವಿಫಲವಾದರೆ ಅಥವಾ ಇರಾನ್ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ರೀತಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಅಪ್ ಯೋಜನೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್ ಸೈನ್ಯವು ಸೋತಿದೆ. ಅವರ(ಇರಾನ್) ಬಳಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿವೆ. ಅವರಿಗೆ(ಇರಾನ್) ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿವೆ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ'ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮದ ನಡುವೆಯೂ ಅಮೆರಿಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೇನೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಇಂದು(ಏ 11)ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಾಖಿರ್ ಖಾಲೀಬಾಫ್, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಘ್ಚಿ ನೇತೃತ್ವದ ಇರಾನ್ ನಿಯೋಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ, ವ್ಯಾನ್ಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಅಮೆರಿಕ ನಿಯೋಗ ಆಗಮನದ ನಂತರ 11) ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಪರವಾಗಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತುಕತೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಅವರು ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಇರಾನ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಫೆಬ್ರುವರಿ 28ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್, ಇರಾನ್ ಜಂಟಿ ದಾಳಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯಾತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರತೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ನಾಯಕನ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದ ಇರಾನ್, ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಅಮೆರಿಕ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.

ಈ ನಡುವೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 7ರಂದು ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಈ ಮೂಲಕ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದವು.

.ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಬ್ಯಾಗ್, ಶೂ.ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಇರಾನ್ ನಿಯೋಗ.