ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧವು ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ‘ಪುಟ್ಟ ತಿರುವು’: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಜತೆಗಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧವು 'ಪುಟ್ಟ ತಿರುವು' ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನನ್ನ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆಯೂ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಾವು ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದರು, ಆಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅತಿಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಕೆಲವು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಐಪಿಎಸ್ಒಎಸ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇ 51ರಷ್ಟು ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಶೇ 24ರಷ್ಟು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.

ಕ್ವಿನ್ನಿಪಿಯಾಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇ 65ರಷ್ಟು ಜನರು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ನೇರ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 36ರಷ್ಟು ಜನರು ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ, ಶೇ 58ರಷ್ಟು ಜನರು ಟ್ರಂಪ್ ನಿಲುವುಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.