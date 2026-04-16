ಅಂತ್ಯದತ್ತ ಯುದ್ಧ: ಟ್ರಂಪ್‌

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್/ಕೈರೊ</strong>: ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಯುದ್ಧ ಬಹುತೇಕ ಅಂತ್ಯದತ್ತ ತಲುಪಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಿನದೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇರಾನ್ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ‘ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಿರುವ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಇರಾನ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಫಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ‘ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸಂಘರ್ಷ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಇರಾನ್ನ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 20 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೋ ನೋಡೋಣ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಶನದ ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.</p>.<p><strong>ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಸಂತಸ</strong></p>.<p>‘ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಾನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಚೀನಾ ಸಂತಸಗೊಂಡಿದೆ. ಇರಾನ್ಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದಿರಲು ಚೀನಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ’ ಎಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಭಾರಿ ಚೌಕಾಶಿ ನಡೆಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬದ್ಧರಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಾರ್ಜಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಅಮೆರಿಕ– ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆಯ ಪುನರಾರಂಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ’ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೊನಿಯೊ ಗುಟೆರೆಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಯುದ್ಧವು ಬಹುತೇಕ ಅಂತ್ಯದತ್ತ ತಲುಪಿದೆ ಹಾಗೂ ಮಾತುಕತೆ ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಿಗೆ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದವು. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದೆ.</p>.<div><blockquote>ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಇರಾನ್ನ ತೈಲ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಅವಧಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಗಿಯಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ</blockquote><span class="attribution"> ಅಮೆರಿಕದ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ</span></div>. <p> <strong>‘ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ತಪಾಸಣೆ: ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸಿ’ </strong></p><p>ಸೋಲ್: ‘ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ‘ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ತಪಾಸಣಾ’ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಮೆರಿಕ– ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಮಾಣು ಕಾವಲುಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಶೀಲನಾ ಆಡಳಿತದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಐಎಇಎ) ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಫೆಲ್ ಗ್ರೊಸ್ಸಿ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.‘ಯುರೇನಿಯಂ ಸಮೃದ್ಧಿ: ಇರಾನ್ಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ’ ಬೀಜಿಂಗ್: ‘ನಾಗರಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಅನ್ನು ಸಮೃದ್ಧೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಲಾಗದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಇರಾನ್ ಹೊಂದಿದೆ’ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಸೆರ್ಗೆ ಲಾವ್ರೊವ್ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಯುರೇನಿಯಂ ಸಮೃದ್ಧೀಕರಣದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ತತ್ವವನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಒಪ್ಪಿದೆ’ ಎಂದು ವರದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಚೀನಾ ಬೆಂಬಲಿಸಲಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಮಾತುಕತೆಗೆ ಪಾಕ್ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ</strong></p><p> <strong>ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್</strong>: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆಸೀಂ ಮುನೀರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗವು ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಟೆಹರಾನ್ಗೆ ಬುಧವಾರ ತಲುಪಿದೆ. ಇರಾನ್– ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಮುನೀರ್ ಅವರು ಆಂತರಿಕ ಸಚಿವ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಅವರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೇನೆಯ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗವಾದ ಇಂಟರ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಸಹ ಬುಧವಾರದಿಂದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಕತಾರ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ (ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರಿಂದ 18) ಷರೀಫ್ ಅವರು ಆಯಾ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಾಂತಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತಂತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪಾಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಠೇವಣಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವು ₹28 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯನ್ನು (3 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ಠೇವಣಿ ಇಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಔರಂಗಜೇಬ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸೌದಿಯ ಠೇವಣಿಯು ಬಲ ತುಂಬಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ‘ಈಗಾಗಲೇ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ₹46 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯನ್ನು (5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಲೆಬನಾನ್– ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಧ್ಯೆ ನೇರ ಮಾತುಕತೆ</strong></p><p> ಲೆಬನಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ದಶಕದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೇರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಸಿದವು. 'ಇರಾನ್ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಲೆಬನಾನ್ ಸರ್ಕಾರವು ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಬಂಡುಕೋರರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬಾರದು' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಯಭಾರಿ ಯೆಚೀಲ್ ಲೈಟರ್ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್– ಹಿಬ್ಜುಲ್ಲಾ ಬಂಡುಕೋರರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ಲೆಬನಾನ್ ರಾಯಭಾರಿ ನಾಡಾ ಹಮಾದೇಹ್ ಮೊವಾಡ್ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಬಾರದು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಬಂಡುಕೋರರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಎರಡು ತಾಸಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊತ್ತು ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. 'ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅವಕಾಶ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ 'ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದವು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 