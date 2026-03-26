ಶನಿವಾರದೊಳಗೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಎಂದು ಕಳವಳಗೊಂಡ ಇಸ್ರೇಲ್!

ಜೆರುಸಲೆಮ್: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಶನಿವಾರದೊಳಗೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಧಿಖಾರಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬುಧವಾರ ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

'ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಬಹುಶಃ, ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಎಎನ್ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಅಂದಹಾಗೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಬುಧವಾರವಷ್ಟೇ 15 ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಇರಾನ್ ಮುಂದಿರಿಸಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ಇರಾನ್, ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವ ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಆಂತರಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ
ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿಯೂ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿದೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆಗಳು, ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಫೆಬ್ರುವರಿ 28ರಂದು ಜಂಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ದಾಳಿ ವೇಳೆ, ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರು.

ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಾನ್ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಯುಎಇ, ಬಹರೇನ್, ಕುವೈತ್, ಕತಾರ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳತ್ತ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ರಹದಾರಿಯಾಗಿರುವ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಶಮನಗೊಳ್ಳುವ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇರಾನ್ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ತೀವ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. 'ಇರಾನ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದರು. 'ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಅಸ್ತ್ರ ಹೊಂದುವುದನ್ನು ನಾವು ಅನುಮತಿಸಲಾಗದು. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವೇ...' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.

'ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸತ್, ಜನರಲ್ ಕೇನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳಿದ್ದವು. ಒಂದೋ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದು, ಇಲ್ಲವೇ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆ ಮೂಲಕ, ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.