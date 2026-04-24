<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಲೆಬನಾನ್ ನಡುವಣ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಮೂರು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್ ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಒಡೆತನದ ಟ್ರುತ್ ಸೋಶಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಲು ಲೆಬನಾನ್ ಜೊತೆ ಅಮೆರಿಕ ಕೈಜೋಡಿಸಲಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್ ನಡುವಣ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಮೂರು ವಾರಗಳ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರು ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವುದನ್ನು ಇರಾನ್ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹಾಗೆಯೇ, ಇಸ್ರೇಲ್ – ಲೆಬನಾನ್ ಕದನ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>