<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಪೋಪ್ 14ನೇ ಲಿಯೊ ಅವರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಈಗ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಜೀಸಸ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಕಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಟ್ರುಥ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೋಲುವ ಎ.ಐ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಆದರೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡಿಬರಹವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ.</p><p>ಶ್ವೇತಭವನ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ನಡುವೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. </p><p>ಈ ಚಿತ್ರವು ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ದೇವರ ಪವಾಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ತನ್ನ ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸುವಂತಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಅಮೆರಿಕದ ಧ್ವಜ ಹಾಗೂ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. </p>.ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗದು: ಪೋಪ್ .ಶಾಂತಿ ಮಾತಾಡುವ ಪೋಪ್ಗೆ ಅಪರಾಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ: ಟ್ರಂಪ್. <p><strong>ಪೋಪ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ತಿರುಗೇಟು...</strong></p><p>ಜೀಸಸ್ ಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಅವರು ಯಾವ ಯುದ್ಧವನ್ನೂ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಬೆಂಬಲದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ಪೋಪ್ 14ನೇ ಲಿಯೊ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. </p><p>ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪೋಪ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. 'ದೇವರು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಆಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀಸಸ್, ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದವರನ್ನು ಸಾಂತ್ವನಗೊಳಿಸುವ ದೇವರು. ಯುದ್ಧವು ಮನುಕುಲದ ಘೋರ ದುರಂತ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. </p><p>ಇದಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್, ಅಪರಾಧಗಳ ಕುರಿತು ಮೃದುಧೋರಣೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ, ಅವರಿಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಕುರಿತು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರ ಅಭಿಯಾನಿಯಲ್ಲ, ಅವರು ಪೋಪ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದರು. </p>