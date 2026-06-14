<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್</strong>: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 80ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಮರ ಕಲೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮನರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶ್ವೇತಭವನದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರುವ ಹುಲ್ಲುಹಾಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಂಕಣ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದಂತೆ ಸೋಮವಾರ ‘ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿನ್’(ಯುಎಫ್ಸಿ) ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. </p>.<p>ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅಮೆರಿಕದ 250ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 17 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿಯೂ ‘ಯುಎಫ್ಸಿ ಫ್ರೀಡಂ 250’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಐದು ದೇಶಗಳ ಜಟ್ಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಸರತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದ್ದು, 4 ಸಾವಿರ ಆಹ್ವಾನಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಕಾಳಗಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ. </p>.<p>ಯುಎಫ್ಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಇಲಿಯಾ ಟೊಪೋರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜಸ್ಟಿನ್ ಗೇಜಿ ಅವರು ಈ ಸಮರ ಕಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 60 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ (ಅಂದಾಜು ₹570 ಕೋಟಿ) ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಯುಎಫ್ಸಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>