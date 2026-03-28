ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಬಗೆಗಿನ ಟ್ರಂಪ್–ಮೋದಿ ಫೋನ್ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್!

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.ವಿಚಿತ್ರ ಎಂದರೆ ಈ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಉದ್ಯಮಿ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಅಚ್ಚರಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಇಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಫೋನ್ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.ಫೆಬ್ರುವರಿ 28 ರಂದು ಆರಂಭವಾದ ಇಸ್ರೇಲ್–ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್–ಮೋದಿ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.ಇದು ಅಚ್ಚರಿ ತರುವ ವಿಷಯವಾದರೂ ಮೋದಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾನ್ ಏಕೆ ಭಾಗವಹಿಸದ್ದರು, ಏನು ಮಾತನಾಡಿದರು ಎಂಬುದು ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಡಿತ ಮಾಡುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾನ್–ಟ್ರಂಪ್ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್–ಇಲಾನ್ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಉಭಯ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಸಂಗತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡೆವು ಎಂದು ಮೋದಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 24 ರಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಭಾರತ ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ಎಲ್ಲ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಜತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.