ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಸಹಿ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ: ಟ್ರಂಪ್

<p><strong>ಏರ್ ಪೋರ್ಸ್ ಒನ್:</strong> ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದವು ಅಂತಿಮವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಬಂದರುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ದಿಗ್ಬಂಧನವು ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅವರು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಫೆ.28ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್, ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಜಂಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬುಧವಾರಕ್ಕೆ(ಏ.22) ಇದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ. </p><p>'ನಾವು ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದವು ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ 21 ಗಂಟೆಗಳ ಮಾತುಕತೆಯು ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್ ನಡುವಿನ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ.</p>