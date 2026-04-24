<p><strong>ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್</strong>: ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ಹುದುಗಿಸುವ ಇರಾನ್ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ನಾವಿಕರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ದೇಶಗಳನ್ನು 2ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮನವೊಲಿಸುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ನಿರತವಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಆದೇಶ ಬಂದಿರುವುದು ಮಾತುಕತೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಯಾವುದೇ ಹಡಗು ಒಳಬರಲು ಮತ್ತು ಹೊರಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವವರೆಗೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇರಾನ್ನ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಎರಡು ಹಡಗುಗಳನ್ನು ತಡೆದು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಇರಾನ್ ಜಲಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ.</p><p>'ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಹುದುಗಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಹಡಗು, ಚಿಕ್ಕ ಹಡಗು ಕಂಡರೂ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಕೊಲ್ಲುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ತಂಡಗಳು ಹೊರ್ಮುಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇರಾನ್ ತಮ್ಮ ನಾಯಕನಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ದಿನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೋತಿರುವ ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮವಾದಿಗಳ ನಡುವಿನ ಒಳಜಗಳ ಹುಚ್ಚುತನದ್ದಾಗಿದೆ! ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘರ್ ಘಾಲಿಬಾಫ್, ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>