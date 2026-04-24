ಇರಾನ್‌ ಬೋಟ್‌ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ: ಟ್ರಂಪ್‌

ದುಬೈ/ಟೆಹರಾನ್ (ಎಪಿ): 'ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇರಾನ್ನ ಸಣ್ಣ ಬೋಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿ, ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿ' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುವ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸಿವೆ.

'ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಇರಾನ್ನ ಸಣ್ಣ ದೋಣಿಗಳನ್ನೂ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಬೇಡ. ಅವರೀಗ (ಇರಾನ್) ಜಲಸಂಧಿ ಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವೇಗ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೂಲಕ ಭಾರತದತ್ತ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ 'ಎಪಾಮಿನೊಂಡಾಸ್' ಮತ್ತು 'ಎಂಎಸ್ಸಿ ಫ್ರಾನ್ಸೆಸ್ಕಾ' ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ ನೌಕಾಪಡೆ ಬುಧವಾರ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ (ಐಆರ್ಜಿಸಿ) ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟ್ರಂಪ್, 'ಇರಾನ್ನ ಸಣ್ಣ ದೋಣಿಗಳನ್ನೂ ಬಿಡಬೇಡಿ' ಎಂದು ತನ್ನ ಸೇನೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ: ಇರಾನ್ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಸ್ಪೀಡ್ಬೋಟ್ಗಳು ಹಡಗುಗಳ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿದ ಸೈನಿಕರು ರೈಫಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ದೃಶ್ಯ ಆ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿದೆ.

ಇರಾನ್ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ಸೈನಿಕರು ಎಪಾಮಿನೊಂಡಾಸ್ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದರು ಎಂದು ಇರಾನ್ನ 'ನೂರ್ ನ್ಯೂಸ್' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

<em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>
260424-51-59521480