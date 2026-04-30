ಮೊದಲು ಪರಮಾಣು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಒಪ್ಪಂದ, ನಂತರ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಮಾತುಕತೆ: ಟ್ರಂಪ್ 

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಪರಮಾಣು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ನೌಕಾ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇರಾನ್ ದೇಶದ ಪರಮಾಣು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಮೊದಲು ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>ಮೊದಲು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ, ಪರಮಾಣು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡೋಣ ಎಂಬ ಇರಾನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ.</p><p>ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಗೆ ತಾನು ಆದೇಶಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರಾನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿರುವ ಹಂದಿಯಂತೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಇರಾನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಹದಗೆಡಲಿದೆ, ಅವರು ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹೊಂದುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಅಮೆರಿಕದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.</p>