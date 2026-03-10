ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news

ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಟ್ರಂಪ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ: ಯುದ್ಧ ಬೇಗ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಪುಟಿನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:54 IST
Last Updated : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:54 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಏಕೆ?
ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಏಕೆ?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಷೇರುಪೇಟೆ ಕುಸಿತ: ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇದು ಸಕಾಲವೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ತಜ್ಞರ ಉತ್ತರ
ಷೇರುಪೇಟೆ ಕುಸಿತ: ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇದು ಸಕಾಲವೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ತಜ್ಞರ ಉತ್ತರ
Vladimir PutinDonald Trump

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT