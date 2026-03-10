ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಟ್ರಂಪ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ: ಯುದ್ಧ ಬೇಗ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಪುಟಿನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವ

<p><strong>ಮಾಸ್ಕೊ</strong>: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪುಟಿನ್, ಬೇಗ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಬಳಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p> <p>ಅಮೆರಿಕದಿಂದಲೇ ಕರೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಸಮಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಉಭಯ ನಾಯಕರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪುಟಿನ್ ಅವರ ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಯುರಿ ಉಶಕೋವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಗಲ್ಫ್ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಆಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆ ತಾವು ನಡೆಸಿದ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಕೆಲವು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಪುಟಿನ್, ಟ್ರಂಪ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಸದ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪರಾಮರ್ಶೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಶಕೋವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ರಷ್ಯಾ ಮಿತ್ರ ದೇಶ ಇರಾನ್ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. </p><p>ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಶಕೋವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ವಿಷಯ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಉಕ್ರೇನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಪಡೆಗಳು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪುಟಿನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಪುಟಿನ್ ನಡೆಸಿದ ಮೊದಲ ಮಾತುಕತೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅಡೆತಡೆ ಕುರಿತಂತೆಯೂ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p> .ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಏಕೆ?.ಷೇರುಪೇಟೆ ಕುಸಿತ: ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇದು ಸಕಾಲವೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ತಜ್ಞರ ಉತ್ತರ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>