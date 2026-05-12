ಇರಾನ್‌ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಸಕ್ಕಿಂತ ಕಡೆ;ಕದನ ವಿರಾಮ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ:ಟ್ರಂಪ್

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಕದನ ವಿರಾಮವು ಜೀವರಕ್ಷಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ನೂತನ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಕಸಕ್ಕಿಂತ ಕಡೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇರಾನ್ನ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲು ತನ್ನ ಸೇನೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಇರಾನ್ನ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ. ಕದನ ವಿರಾಮವು ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಜೀವರಕ್ಷಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ಬಂದು 'ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಕೇವಲ ಶೇ 1ರಷ್ಟಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇರಾನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ನಾನು ಓದಿದ್ದು, ನನಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ನ್ಯಾಯಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಉದಾರವಾದುದು ಎಂದು ಇರಾನ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿತ್ತು.</p>