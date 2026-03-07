ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಇರಾನ್‌ ನಾಯಕನನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ: ಟ್ರಂಪ್‌

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 23:35 IST
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 23:35 IST
ಸದ್ಯ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಆದರೆ, ಇರಾನ್‌ನ ಹೊಸ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ.
– ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್‌, ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
