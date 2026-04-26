<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿನ್ನರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ದಾಳಿಕೋರನ ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಟ್ರುಥ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಹಂಚಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗೆ ಕೈಕೋಳ ತೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ದಾಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಶಂಕಿತ ಶೂಟರ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ 30 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಕೃತ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. </p>. <p>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಹಿಲ್ಟನ್ನಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್, ನಾನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಇಲಾಖೆಯು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆವರಣದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮರು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>