ದಾಳಿಯ ಹಿಂದೆ 'ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವಿರೋಧಿ' ಉದ್ದೇಶ ಅಡಗಿತ್ತು: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಶ್ವೇತಭವನದ ವರದಿಗಾರರ ವಾರ್ಷಿಕ ಭೋಜನಕೂಟದ ವೇಳೆ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಲ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಬಂದೂಕುಧಾರಿ ಬಲವಾದ 'ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವಿರೋಧಿ' ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಶಸ್ತ್ರ ಸಜ್ಜಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. </p><p>'ಆತನು ಬಹಳಷ್ಟು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಇದೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯ. ಪ್ರಬಲವಾದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದ್ದನು' ಎಂದು 'ಫಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್'ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಆತನ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕ್ರೈಸ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಢವಾದ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವನು ಬಳಿಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವಿರೋಧಿಯಾದನು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ 31 ವರ್ಷದ ಕೋಲ್ ಥಾಮಸ್ ಅಲೆನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಪತ್ನಿ ಮೆಲಾನಿಯಾ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಉಷಾ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. </p>