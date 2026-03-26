ಹೊರ್ಮುಜ್‌: ಭಾರತ ಸೇರಿ 5 ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಇರಾನ್‌

ಟೆಹರಾನ್/ ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಸೈಯದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಗ್ಚಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ, ಭಾರತ, ಇರಾಕ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದತ್ತ ತೆರಳುವ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೊರ್ಮುಜ್ ದಾಟಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಇರಾನ್ನ ಶತ್ರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವ ದೇಶಗಳ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಹೊರ್ಮುಜ್ ದಾಟಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದೂ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೂಲಕ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಹೊರ್ಮುಜ್ ಬದಲಿಗೆ, ಪರ್ಶಿಯನ್ ಮತ್ತು ಒಮಾನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಮೂಲಕ ತೈಲ ಹಡಗುಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈ ಮಾರ್ಗವು ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ತೈಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಶೇ 20ರಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಶಮನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೂಲಕ ತೈಲ ಹಡಗುಗಳ ಮುಕ್ತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಭಾರತವೂ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತ್ತು.

'ಇರಾನ್ ನೌಕಾಪಡೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಹತ್ಯೆ'

ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಇರಾನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೋರ್ನ (ಐಆರ್ಜಿಸಿ) ನೌಕಾಪಡೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಲಿರೆಜಾ ತಂಕಸೀರಿ ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ತೈಲ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಲಿರೆಜಾ ಅವರ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಇರಾನ್ ಇದುವರೆಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅಲಿರೆಜಾ ಸೇರಿ ಇರಾನ್ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಇತರೆ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಇಸ್ರೇಲಿ ಕಾಟ್ಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತಾವ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಪರಿಣಾಮ ಘೋರ: ಟ್ರಂಪ್

'ಅಮೆರಿಕ ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾತುಕತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಇರಾನ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಗುರುವಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಮುಂದೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದೆ. ಈಗ ಇರಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾತುಕತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವ ಬದಲು ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್ 'ಇರಾನ್ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಆಗುವಂತೆ ಆ ದೇಶದವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು ಆದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಯವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಈಗಲಾದರೂ ಇರಾನ್ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಘೋರವಾಗಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗದ ನ್ಯಾಟೊ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಟ್ರಂಪ್ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಇರಾನ್ 'ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ