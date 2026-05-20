ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ತುದಿಗಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದು, ಯುದ್ಧ ಶೀಘ್ರ ಅಂತ್ಯ: ಟ್ರಂಪ್

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್</strong>: ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತುದಿಗಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದು, ಯುದ್ಧ ಶೀಘ್ರ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯಲಿದೆ. ಹೇರಳವಾದ ಪೂರೈಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ನಾವು ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಇರಾನಿಯನ್ನರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ತೈಲ ಸಂಗ್ರಹವಿದ್ದು, ಅದು ಸರಬರಾಜಾಗುವ ಕಾರಣ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಲಿದ್ದೀರಿ’ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಿಬಿಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಯುದ್ಧ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡನೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸೆನೆಟ್ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ.</p><p>ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದಾದ ಯುದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಸೆನೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದೆ.</p><p>ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮುಂದಿಡುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಮಂಗಳವಾರ 50 ರಿಂದ 47ರ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲವು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸಂಸದರು ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಸಂಸದರ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕಾರ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡನೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>