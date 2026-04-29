ಬುಧವಾರ, 29 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಹೊರ್ಮುಜ್‌ | ಅಮೆರಿಕವೇ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಿ ಎಂದು ಅಂಗಲಾಚುತ್ತಿರುವ ಇರಾನ್‌: ಟ್ರಂಪ್‌

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 29 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 3:33 IST
Last Updated : 29 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 3:33 IST
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಹೇರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಅಸಂಬದ್ಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ರೆಜಾ ತಲೈ–ನಿಕ್‌ ಇರಾನ್‌ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ 
ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಯೋಜನೆ: ಚರ್ಚೆಯ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ’
‘ ಇರಾನ್‌ ಜೊತೆ ನಡೆಸುವ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ವೇಳೆ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಚರ್ಚೆಯ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಾಕ್ಸ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿರುವ ಅವರು ‘ಇರಾನ್‌ನ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ವಿಷಯವೇ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸದೆ ಅಥವಾ ಪರಿಹರಿಸದೆಯೇ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‌‘ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತವಾದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವವರೆಗೂ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
