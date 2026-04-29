ಹೊರ್ಮುಜ್‌ | ಅಮೆರಿಕವೇ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಿ ಎಂದು ಅಂಗಲಾಚುತ್ತಿರುವ ಇರಾನ್‌: ಟ್ರಂಪ್‌

ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಯೋಜನೆ: ಚರ್ಚೆಯ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ’
‘ ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ನಡೆಸುವ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ವೇಳೆ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಚರ್ಚೆಯ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿರುವ ಅವರು ‘ಇರಾನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ವಿಷಯವೇ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸದೆ ಅಥವಾ ಪರಿಹರಿಸದೆಯೇ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತವಾದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವವರೆಗೂ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.