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Homenewsworld news

ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ, ಯುದ್ಧ ಬೇಡ: ನೆತನ್ಯಾಹುಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಮನವಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 2:27 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 2:27 IST
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