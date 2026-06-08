ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ, ಯುದ್ಧ ಬೇಡ: ನೆತನ್ಯಾಹುಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಮನವಿ

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮಾತುಕತೆಯು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ನೀವು ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದು ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಉಂಟಾದ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕೂಡ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. </p><p>ಇರಾನ್–ಇಸ್ರೇಲ್ ಘರ್ಷಣೆಯ ಬಳಿಕ ನಂತರ, ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಸುದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಕ್ಸಿಯೋಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. </p><p>ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯು ಹಳಿ ತಪ್ಪುತಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಬಾರದು, ಇರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಲಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮರುದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, ಈ ಸಂಘರ್ಷವು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಬೈರೂತ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾಡಿದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ರಂಪ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ, ಇರಾನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. </p>.ಕದನ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಇರಾನ್.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>