<p><strong>ಕೈರೊ</strong>: ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಿಸಲು ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು 7 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆದರೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವುದೆಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ.</p><p>'ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವರದೇ ಪ್ರದೇಶ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಏನೂ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ತೈಲ ಲಭ್ಯತೆ ಇದೆ' ಎಂದು ವರದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಫ್ಲೋರಿಡಾದಿಂದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ 'ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಒನ್' ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತೆರಳುವಾಗ ಆವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಚೀನಾಗೆ ಇದೇ ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ತೈಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ತೈಲ ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಚೀನಾ ಕೈಜೋಡಿಸುವುದೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.</p><p>'ಇತರ ದೇಶಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವಲು ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮಿತ್ರ ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಗ್ಚಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.</p><p>'ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಾಟಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಮಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿವೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೇನೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>