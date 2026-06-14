ಟ್ರಂಪ್‌ ಜೊತೆ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು?

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಬಳಿ ಉದ್ದನೆಯ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕೂದಲು ಹೊಂದಿರುವ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಂಪು ಮಿಲಿಟರಿ ಶೈಲಿಯ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿರುವ ಮೂವರ ಜೊತೆ ನಿಂತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.</p><p>ಈ ಫೋಟೊಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಇವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ನಾರ್ಡಿಕ್ ಏಲಿಯನ್ಗಳು ಎಂದು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪತ್ರಕರ್ತ ಜಾನ್ ಸ್ಟೀವರ್ಟ್ ಅವರು, ‘ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಶ್ವೇತಭವನದ ಅಧಿಕೃತ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.</p>. <p>ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, ಇವು ಎಐ ಬಳಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ ನಕಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು. ಇದನ್ನು ನಿಜವಾದ ಏಲಿಯನ್ ಕಥೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸಿದ್ದು, ಇವರು ಏಲಿಯನ್ಗಳಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ನಾರ್ವೆ ರಾಜಮನೆತನದ ಅಂಗರಕ್ಷಕರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಜೋ ಬೈಡನ್, ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ‘ರೆಪ್ಟಿಲಿಯನ್’ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಕಾಣುವ ರಹಸ್ಯ ಜೀವಿಗಳು ಎಂಬ ಕಟ್ಟುಕಥೆಗಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>