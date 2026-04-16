<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: 'ಮಾಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್' ತುಂಬಾ ವಿರಳ ಎನ್ನಬಹುದಾದ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ಹಾಗೂ ಏಪ್ರಿಲ್ 13 ರಂದು ನಡೆದ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಆ ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿವೆ.</p><p>ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ರಂದು ಟರ್ಕಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗವಾದ 'ಕಹ್ರಮನ್ಮರಸ್' ಪ್ರಾಂತ್ಯದ 'ಆಯ್ಸೆರ್ ಕಾಲಿಕ್' ಎನ್ನುವ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಭೀಕರ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ.</p><p>ಪರಿಣಾಮ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕಿ, 8 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಾನೂ ತಲೆಗೆ ಗುಂಡು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕಹ್ರಮನ್ಮರಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹಂತಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 5 ಗನ್ ಹಾಗೂ 7 ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ. ದಾಳಿಗೆ ಕಂಗೆಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ತುಂಬ ಓಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕ್ಲಾಸ್ರೂಂಗಳ ಕಿಟಕಿಗಳಿಂದ ಜಿಗಿದಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ.</p><p>ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರಾದರೂ ಹಂತಕನನ್ನು ಜೀವಂತ ಹಿಡಿಯಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.</p><p>ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾತ ಟರ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಪುತ್ರ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.</p><p>ಏಪ್ರಿಲ್ 13 ರಂದು ಇದೇ ಪ್ರದೇಶದ ಶಾಲೆಯೊಂದರ ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಡೆಸಿದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ 16 ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಟರ್ಕಿ ತಯೀಪ್ ಎಡೋರ್ಗನ್ ಅವರು ಗಾಯಾಳುಗಳು ಬೇಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉನ್ನತ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಬಿಬಿಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>