ಮಾತುಕತೆ ವೇಳೆ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಇರಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಬಾರದು: ಯುಎಇ

<p><strong>ಪರಾಗ್ವೆ:</strong> ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಸಂಬಂಧ ಇರಾನ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ 50-50 ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಯುಎಇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಾತುಕತೆ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಬಾರದು ಎಂದು ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಯುಎಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಲಹೆಗಾರ ಅನ್ವರ್ ಗರ್ಗಾಶ್ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪರಾಗ್ವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾವೇಶವೊಂದರಲ್ಲಿ ಗರ್ಗಾಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಆಶಾಭಾವನೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಸದ್ಯ ಇರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಾತುಕತೆಗಳು ಕದನವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಕಲಹಕ್ಕೆ ಬೀಜ ಹಾಕಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p><em><strong>(ಎಎಫ್ಪಿ ವರದಿ)</strong></em></p>