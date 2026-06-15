ಬ್ರಿಟನ್: 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ

<p><strong>ಲಂಡನ್</strong>: ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಮಕ್ಕಳ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾಗಿ ಇದು ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಟಿಕ್ಟಾಕ್, ಸ್ನಾಪ್ಚಾಟ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಿಂದ ತೊಂದರೆಗೀಡಾದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಇತರೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಬಳಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪರಿಚಿತರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೈವ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸು ದೃಢೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿಲ್ಲ. </p>.<p>ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಈ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>