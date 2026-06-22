ಸೋಮವಾರ, 22 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsworld news

ಸ್ಟಾರ್ಮರ್‌ ರಾಜೀನಾಮೆ: ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 7ನೇ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಿದೆ ಬ್ರಿಟನ್!

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 12:52 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 12:57 IST
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