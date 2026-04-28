ರಷ್ಯಾದ 33 ಸಾವಿರ ಡ್ರೋನ್‌ ನಾಶ: ಉಕ್ರೇನ್

<p><strong>ಕೀವ್</strong>: ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ರಷ್ಯಾ ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದ 33 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಉಕ್ರೇನ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಈ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡ್ರೋನ್ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಎಂದೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p class="bodytext">ಈ ನಡುವೆ, ಉಕ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿತ ಡ್ರೋನ್ವೊಂದು ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರ ಮತ್ತು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಮೂರನೇ ದಾಳಿ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p class="bodytext">ಉಕ್ರೇನ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿಯಿಂದ ಕಪ್ಪುಸಮುದ್ರದ ಬಂದರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಉಕ್ತೇನ್ನ 186 ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ಗಡಿ ಸಮೀಪದ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ನಾಗರಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>