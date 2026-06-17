ಉಕ್ರೇನ್‌–ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ

<p>ಇವಿಯಾನ್ ಲಿ ಬಾನ್ (ಎಪಿ): ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ದಟ್ಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉಕ್ರೇನ್–ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಿ7 ದೇಶಗಳ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆಯಾಯಿತು.</p>.<p>ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರನ್ನು ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಾಯಕರು ಸಭೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿ ಕೊಂಡರು. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.</p>.<p>ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಲು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಐರೋಪ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಜರ್ಮನಿಯ ಛಾನ್ಸಲರ್ ಫ್ರಿಡ್ರಿಚ್ ಮೆರ್ಝ್ ಅವರು ‘ಟ್ರಂಪ್ 47’ ಎಂಬ ಜರ್ಸಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದಿದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಗಮನವು ಉಕ್ರೇನ್–ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಇರಲಿದೆ. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ರಷ್ಯಾ ಈಗ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು. ಭಾನುವಾರವಷ್ಟೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳ ವಾರವೂ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕವು ರಷ್ಯಾದ ಪರವಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಈಗ ಸೇನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಮೆರಿಕವು ಉಕ್ರೇನ್ ಪರ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಐರೋಪ್ಯ ನಾಯಕರ ಒತ್ತಾಯ.</p>.<p>‘ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಈ ಯುದ್ಧದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನೂ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಾವಿರಾರು ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ನಿರ್ಬಂಧ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು: ರಷ್ಯಾದ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ, ಸೇನಾ ಪರಿಕರ ಮಾರಾಟ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿ ರಷ್ಯಾವು ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಜಿ7 ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರದ್ದು. ಆದರೆ, ಐರೋಪ್ಯ ನಾಯಕರು ಬಯಸಿದಂತೆ ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಬ್ಬರು ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಉಕ್ರೇನ್ ಪರವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಶಕ್ತಿಹೀನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉರ್ಸುಲಾ ಫಾಂಡರ್ ಲೇಯನ್ ‘ಎಕ್ಸ್’ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-51-1562304853</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>