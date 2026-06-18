ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ಉಕ್ರೇನ್‌ ದಾಳಿ

<p><strong>ಮಾಸ್ಕೊ</strong>: ರಷ್ಯಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಮಾಸ್ಕೊ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ ಗುರುವಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 17 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. </p>.<p>‘ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದ ಜೊತೆ ನಗರದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ’ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಜಾನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇತ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಸಭೆ ವೇಳೆಯೇ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಶೃಂಗವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರಾದರೂ, ಉಕ್ರೇನ್ ದಾಳಿಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ಯುನೆಸ್ಕೊ ಸಂರಕ್ಷಿತ 11ನೇ ಶತಮಾನದ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಚರ್ಚ್ವೊಂದರ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾವು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಕೀವ್ ನಗರದ ಮೇಲೆಯೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಇವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p><strong>ಮೃತದೇಹ ವಾಪಸ್:</strong> </p><p>ಉಕ್ರೇನ್ನ 522 ಮಂದಿಯ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಗುರುವಾರ ವಾಪಸು ಮಾಡಿದೆ. ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಇವು ಸೈನಿಕರು ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>