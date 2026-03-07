ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೆಬನಾನ್ ಸಮನ್ವಯಕಾರ ಕರೆ

<p><strong>ಬೈರೂತ್</strong>: ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆ ಲೆಬನಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂದಾಗುವಂತೆ ಲೆಬನಾನ್ನ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಶೇಷ ಸಮನ್ವಯಕಾರರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p> <p>'ಈಗಾಗಲೇ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಜೀನೈನ್ ಹೆನ್ನಿಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಚಾರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p> <p>‘ಲೆಬನಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಯು ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಆಗಬಹುದು. ಈ ಯುದ್ಧದ ಆಪತ್ತಿನಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಿದೆ’ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ನಡುವಿನ 2024ರ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಲೆಬನಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.</p><p>ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನಿನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ, ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>