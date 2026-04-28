ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ: ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಪ್ರಸರಣ ರಹಿತ ಒಪ್ಪಂದದ(ಎನ್ಪಿಟಿ) 11ನೇ ಪರಾಮರ್ಶನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ. ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮೇಳನದ 37 ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪೈಕಿ ಇರಾನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ ಸಭೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತಲೇ ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ 34 ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಅಲಿಪ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗುಂಪು' ಇರಾನ್ನನ್ನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಯಭಾರಿ ಡೊ ಹಂಗ್ ವಿಯೆಟ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣ ರಹಿತ ಬ್ಯೂರೋದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಯಾವ್, ಇರಾನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯು ಅವಮಾನಕರ ಮತ್ತು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ಮುಜುಗರ ಉಂಟುಮಾಡುವಂತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಇರಾನ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಎನ್ಪಿಟಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಮಾಣು ಕಣ್ಗಾವಲು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ (ಐಎಇಎ) ಇರಾನ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿರುವ ರೆಜಾ ನಜಾಫಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಧಾರರಹಿತ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

'ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಗಾರವನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕವು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಿ ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದು, ಯುದ್ಧದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ಪರಮಾಣು ವಿಷಯ ಉಳಿದಿದೆ. ಇರಾನ್ ಎಂದಿಗೂ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾನುವಾರ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎನ್ಪಿಟಿ:

ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸೋರಿಕೆ, ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಪ್ರಸರಣ ರಹಿತ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು, ಜುಲೈ 1, 1968ರಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ, ಮಾರ್ಚ್ 5, 1970ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ 191 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಭಾರತ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಪಿಟಿ ಪರಾಮರ್ಶನಾ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.