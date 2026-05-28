ಕದನ ವಿರಾಮ ಮಾತುಕತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ದಕ್ಷಿಣ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ

<p><strong>ಟೆಹರಾನ್:</strong> 'ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ' ಎಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ದಕ್ಷಿಣ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.</p>.ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿರುವುದೇ ತೊಂದರೆ: ಅಮೆರಿಕ ಸೆನೆಟರ್.<p>ಗುರುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಕರಾವಳಿ ನಗರಿ ಬಂದರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. 'ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇರಾನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೆಸರು ಗೋಪ್ಯವಾಗಿಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಷರತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p> ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಜ್ಜು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಂದರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಇರಾನ್, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸೇನೆ ಸನ್ನದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.</p><p><em><strong>(ಎಎಫ್ಪಿ ವರದಿ)</strong></em></p>.ಕದನ ವಿರಾಮ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್: ಹೊರ್ಮುಜ್ನಲ್ಲಿ ಹಡುಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ.