ಇರಾನ್‌, ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ–ಪ್ರತಿದಾಳಿ

<p><strong>ದುಬೈ:</strong> ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 'ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣೆ'ಗಾಗಿ ಇರಾನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬಂದರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ನಗರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿದೆ. ಬಳಿಕ, ಕುವೈತ್ನ ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿವೆ.</p>.<p>'ಇರಾನ್ನ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸದೆ ಹೋರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಗಲ್ಫ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಐಆರ್ಐಬಿ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>'ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕವೂ ಹಡಗುಗಳು ಮುಂದುವರಿದವು, ವಾಪಸು ಬರುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲು ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಹಡಗುಗಳು ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವು ಎಂಬುದು ಸೇರಿ ಇನ್ನಿತರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇರಾನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>'ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡುಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ನ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದವು. ಇರಾನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊರೆದುರುಳಿಸಿದೆವು. ಐದನೇ ಡ್ರೋನ್ ಹಾರಲು ಅಣಿಯಾಗಿತ್ತಷ್ಟೇ, ಆಗಲೇ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದೆವು. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಂದರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರವೊಂದರಿಂದ ಹಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆಯೇ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>'ಬಂದರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ನಾವು ಕುವೈತ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗಿನ ಜಾವ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಇರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಕುವೈತ್ನ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇರಾನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ವಾಯು ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಡ್ರೋನ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಕುವೈತ್ ಸೇನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇರಾನ್ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಕುವೈತ್ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ.</p>