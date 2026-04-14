ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್‌ ಮಧ್ಯೆ ಶೀಘ್ರ 2ನೇ ಹಂತದ ಮಾತುಕತೆ?

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಇದೀಗ 2ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಾರದ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ಗೆ ಮರಳಬಹುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

'ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲೇ 2ನೇ ಹಂತದ ಸಂಧಾನ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ' ಎಂದು ಪಾಕ್ನ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 11ರಂದು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಿಯೋಗಗಳ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು 21 ಗಂಟೆಗಳ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘರ್ ಗಾಲಿಬಾಫ್ ನೇತೃತ್ವದ ಇರಾನಿನ ನಿಯೋಗವು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್, ಶ್ವೇತಭವನದ ರಾಯಭಾರಿ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಅಳಿಯ ಜೇರೆಡ್ ಕುಶ್ನರ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಅಮೆರಿಕ ನಿಯೋಗದ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬರುವಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಪಾಕ್ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.

ಮಾತುಕತೆ ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಈ ವಾರದ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನಿನ ಮೂಲವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.