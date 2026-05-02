ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ₹ 81,000 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮಾರಾಟ: ಅಮೆರಿಕ

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: </strong>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅಮೆರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.</p><p>ಇಸ್ರೇಲ್, ಕತಾರ್, ಕುವೈತ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇಗೆ ಒಟ್ಟು 8.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಅಂದಾಜು ₹ 81,000 ಕೋಟಿ) ಮೊತ್ತದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಡೆಗಳು ನಡೆಸಿದ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಗೆ 9ನೇ ವಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಂದಿದೆ.</p><p>ಕತಾರ್ಗೆ 4 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹38,000 ಕೋಟಿ), ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹9,000 ಕೋಟಿ), ಕುವೈತ್ಗೆ 2.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹ 23,000 ಕೋಟಿ), ಯುಎಇಗೆ 147 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಅಂದಾಜು ₹ 1,400 ಕೋಟಿ) ಮೊತ್ತದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>