ಸೋಮವಾರ, 20 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಚೀನಾದಿಂದ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ:ಪ್ರತೀಕಾರದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 20 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 2:00 IST
Last Updated : 20 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 2:00 IST
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಒಮಾನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಿಂದ ಇರಾನ್‌ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ
ಒಮಾನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚೀನಾದಿಂದ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಇರಾನ್‌ನ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಅಮೆರಿಕದ ಈ ಸಶಸ್ತ್ರ ಕಡಲ್ಗಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರವೇ ತಕ್ಕ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್‌ನ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿವೆ.
ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧ
ಅಮೆರಿಕದ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಇರಾನ್ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದ್ದು, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಐಆರ್‌ಜಿಸಿ ಮರುಕಳಿಸಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ತಮ್ಮ ಬಂದರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ದಿಗ್ಬಂಧನ ತೆರವುಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್‌ ಕೋರ್‌ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ
ಈ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ದರ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ChinaUSIranDonald Trumpiran conflictIran–Israel warHormuz strait

